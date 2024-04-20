يوم مفتوح للألعاب الشعبية والتراثية في لواء فقوع

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك اليوم السبت في مركز شابات صرفا يوما مفتوحا للألعاب الشعبية والتراثية بمشاركة شابات وشباب متطوعين من مختلف أنحاء اللواء.

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وقالت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الألعاب التراثية الشعبية تعكس الموروثات الثقافية والتراثية التي كان يعيشها الآباء والأجداد في الماضي، وتناقلتها الأجيال .