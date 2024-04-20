يوم مفتوح للألعاب الشعبية والتراثية في لواء فقوع

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك اليوم السبت في مركز شابات صرفا يوما مفتوحا للألعاب الشعبية والتراثية بمشاركة شابات وشباب متطوعين من مختلف أنحاء اللواء.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، إن الألعاب التراثية الشعبية تعكس الموروثات الثقافية والتراثية التي كان يعيشها الآباء والأجداد في الماضي، وتناقلتها الأجيال .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة