ألمانيا.. بيانات اقتصادية هي الأسوأ منذ 2009

الوكيل الإخباري- أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض عدد الطلبيات بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.



وذكر المعهد اليوم الاثنين أن 41.5% من الشركات شكت من هذا الأمر في أحدث استطلاع له، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عما كان عليه الوضع في الاستطلاع الأخير قبل ثلاثة أشهر.

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وأشار المعهد إلى أن هذه أسوأ قيمة يسجلها الاستطلاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفاق ذلك لأول مرة أعلى نقص في الطلبات تم تسجيله خلال أزمة كورونا بفارق ضئيل.



وقال كلاوس فولرابه، رئيس الاستطلاعات بمعهد إيفو: "لا يزال نقص الطلبات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا.. لا يوجد قطاع تقريبا غير متضرر من ذلك".



وبدأ القطاع الصناعي الألماني بشكل خاص والأوروبي بشكل عام يفقد مزاياه التنافسية في ظل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل إلى زيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أمام الولايات المتحدة والصين وإلا فإن الاقتصاد الأوروبي سيواجه خطر "الموت" (الزوال).