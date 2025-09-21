وزيرة الاقتصاد الألمانية تعترف بخطورة الوضع الاقتصادي في ألمانيا

وقالت الوزيرة ردا على طلب لوصف حالة الاقتصاد الألماني: "الوضع خطير. لدينا حاليا ثلاثة ملايين عاطل عن العمل. نشهد مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019.... كانت هناك بعض مؤشرات التحسن الطفيفة في هذه الأثناء، لكننا نعزوها إلى تسارع الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية".
وأشارت إلى تكاليف الطاقة المرتفعة والتكاليف "المرتفعة جدا جدا" التي يتحملها أصحاب العمل على موظفيهم بالإضافة إلى الأجور.
واعتبرت أن ألمانيا تحتاج إلى برنامج إنعاش اقتصادي.
وأضافت ردا على سؤال حول الإطار الزمني لتصحيح الوضع الذي وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتحسينه خلال الصيف، أن الإصلاحات ستستغرق وقتا.
كما لفتت رايشه أيضا إلى نقص الاستثمار في الاقتصاد الألماني، والذي، وفقا لها، "سيكون عاملا حاسما لمدة 20 عاما أو أكثر".
