85 مليار يورو دفعها الاتحاد الأوروبي لروسيا مقابل الوقود

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا، أن الاتحاد الأوروبي كان المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري من روسيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، بقيمة 85 مليار يورو. اضافة اعلان





وأظهرت الدراسة أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد، بقيمة 19 مليار يورو، تلتها هولندا بقيمة 11.1 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 8.6 مليار يورو وبولندا بقيمة 7.4 مليار يورو وفرنسا بقيمة 5.5 مليار يورو.



واحتلت الصين المركز الثاني كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد التكتل الأوروبي، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا بقيمة 11 مليار يورو، والهند بقيمة 7 مليارات يورو، وكوريا الجنوبية بقيمة 2 مليار يورو.



وبلغت أرباح موسكو الإجمالية من صادرات النفط والغاز والفحم 158 مليار يورو. ( الاقتصادية )