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أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك بـ 43 مقذوفا خلال 24 ساعة

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الإثنين، 29-04-2024 08:12 ص

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك بـ 43 مقذوفا خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 43 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

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وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك و6 على محور غورلوفكا وواقعتا قصف على محور فولنوفاخا".


وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفًا مختلف العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة آخر.


وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".


RT


 




 

 


 

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