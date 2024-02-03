الأغذية العالمي: 18 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد

الوكيل الاخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، إن 18 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد، مشيرا إلى تلقي أنباء عن تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع.

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وأكد البيان : "تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال العام الماضي"، داعيا أطراف الصراع في البلاد الى السماح بإيصال المساعدات".



وأضاف، إن 70 شاحنة مساعدات في مدينة بورت سودان، و30 شاحنة في العبيد، ما تزال عالقة بسبب استمرار النزاع في السودان.



وشدد ممثل البرنامج في السودان إيدي رو، على عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها، مضيفا أنهم بدأوا يتلقون أنباء عن وفيات بسبب الجوع.