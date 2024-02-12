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الإثنين، 12-02-2024 03:53 م

الدفاع الروسية: تحييد 825 جنديا أوكرانيا وقواتنا تحسن مواقعها على محورين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 825 جنديا خلال اليوم الماضي، فيما حسنت القوات الروسية مواقعها على محوري كراسني ليمان ودونيتسك.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

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- صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسر العدو نحو 60 عسكريا.


- على محور كراسني ليمان، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" من تحسين موقعها على الخط الأمامي، فيما صدت هجومين للعدو، ووصلت الخسائر الأوكرانية هناك إلى نحو 290 جنديا.


- على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت أيضا 13 هجوما، وشملت خسائر العدو نحو 240 جنديا ودبابة ومدفعين أمريكيي الصنع من طراز M777، وكذلك تم تدمير مستودعين لذخائر المدفعية الميدانية.


- صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك تجاوزت 165 عسكريا.


- على محور خيرسون خسر العدو نحو 70 جنديا، وتم ضرب مدفع "غفوزديكا" ذاتي الحركة ومدفع مقطور "غياتسينت-بي" ومدفع هاوتزر "دي-30".


- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق.


- تدمير 33 طائرة بدون طيار أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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