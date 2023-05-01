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الإثنين، 01-05-2023 11:08 ص

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 13 أيار

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 13 أيار، باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية، بحسب الموقع الرسمي لمطار الخرطوم الدولي.

وقال البيان الرسمي لهيئة الطيران المدني، الأحد: "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 13 أيار، يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية و رحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية".


في وقت سابق من أبريل/ نيسان، قررت هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

قالت هيئة الطيران السوداني إنها لم تحدد أي مطار بديل لمطار الخرطوم الدولي حتى الآن.

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