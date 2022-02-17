الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

برنامج راصد يعقد ورشة حول مقترحي قانوني الانتخاب والاحزاب

البنك المركزي : البنوك ستعيد المبالغ المقتطعة من المكرمة الملكية يدويا

وزير العمل يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة ختم القرآن

إربد: جلسة نقاشية حول أهمية الكشف الحسي عن زيت الزيتون

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات

الاحتلال يفرض إغلاقا مشددا على حي الشيخ جراح ويعتدي على الأهالي والمتضامنين

العقبة الخاصة تستقبل 26505 طلبات بيع أراضي مدعومة

الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الخميس، 17-02-2022 09:48 م

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

5fbf54784c59b706ba4693b4


الوكيل الاخباري - تماشيا مع ما أعلنه وزير خارجيتها سيرغي لافروف قبل ساعات، نشرت روسيا، الخميس، ردها علناً على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية الروسية.اضافة اعلان


وشددت وزارة الخارجية في ردها هذا على رفضها التام لكافة أشكال توسع حلف شمال الأطلسي أو التواجد الأميركي في شرق أوروبا.


كما أكدت في بيانها ضرورة وقف إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة والعتاد.


وطالبت بسحب الولايات المتحدة قواتها من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق، معتبرة أن عدم استعداد واشنطن للاتفاق معها سيدفعها للرد عبر إجراءات عسكرية تقنية.


كذلك، اشترطت تطبيق كييف لاتفاقيات مينسك من أجل خفض التصعيد.

تهديدات الناتو
كما شددت على أن تخفيض المخاطر العسكرية غير ممكن دون تخلي الناتو عن تحركاته التي تهدد البلاد. ورأت أن الإصرار الأميركي على سحب قواتها من مناطق معينة على أراضيها غير مقبول.


هذا واعتبرت الخارجية أن واشنطن لم تقدم رداً بناء على المقترحات الروسية بل تجاهلت النقاط الأساسية والمبدئية بالنسبة لموسكو.


يشار إلى أن مسؤولين أميركيين أعلنوا الشهر الماضي أنهم ناقشوا مع الروس الضمانات والمخاوف التي تؤرق موسكو بشأن الملف الأوكراني والناتو، دون التوصل لنتيجة، إلا أنهم أكدوا أن المشاورات ستستمر.


فيما أعلنت موسكو لاحقا أنها سلمت الأميركيين ردها على الطروحات الأميركية بشأن الضمانات التي طلبتها لخفض التصعيد على الحدود مع الجارة الغربية.

مطالب موسكو
وتطالب موسكو التي تعتبر الملف الأوكراني وشرق أوروبا حساسا بالنسبة لها، بضمانات بعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا أو أي دول أخرى، فضلا عن رفضها انضمام كييف للحلف.


كما تتمسك بمطلب عدم نشر الصواريخ الأميركية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في تلك المناطق الأوروبية التي تعتبرها حيوية لأمنها القومي والاستراتيجي.


وكانت علاقات روسيا مع أميركا والغرب عامة تدهورت منذ أكتوبر الماضي (2021) على خلفية توجيه اتهامات لها بالحشد العسكري على الحدود بغية غزو الأراضي الأوكرانية، فيما نفى الروس الأمر، مطالبين بضمانات على رأسها عدم انضمام كييف للناتو.


إلا أن أوكرانيا تتمسك في المقابل بحقها بالانضمام إلى أي حلف تراه مناسبا لمصالحها، ما يثير الحفيظة الروسية، لا سيما أن الخلافات بين البلدين تعود إلى سنين خلت، فاقمها احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2015.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_10

السعودية: ضبط نحو 16 مليون حبة مخدرة منذ بداية 2022

thumbs_b_c_cb2fa4464dd740c81c43c9e7b2552c95

سد النهضة.. السودان يؤكد ضرورة التوصل لحل قانوني وملزم

417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

620e340d42360419e20b1590

الكرملين: الشائعات حول مزاعم "غزو" أوكرانيا بعد 20 فبراير "مزيفة" والوضع في دونباس مقلق

1645095019-1645095018-s2tbgqejg8au-700x400

بريطانيا: سياسة الباب المفتوح لحلف الأطلسي لن تتغير

الجيش-الروسي-1640073610

الدفاع الروسية: عودة أول تشكيلات عسكرية مشاركة في التدريبات إلى مراكز مرابطتها الدائمة

أخبار متعلقة
417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

16451057340

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو وواشنطن تتوعد بالرد

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا