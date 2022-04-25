روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا يعملون على أراضيها، ردا على خطوة ألمانية مماثلة اتخذتها برلين الشهر الحالي.



وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي : جرى الاثنين استدعاء سفير برلين لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، والإعراب له عن الاحتجاج الشديد على القرار غير الودي بشكل صارخ الذي اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من نيسان لإعلان طرد 40 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية لديها.

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