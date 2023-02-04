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السبت، 04-02-2023 09:12 ص

موسكو تنتقد دعوات الغرب لإفريقيا بعدم التعاون مع روسيا وتبرز أثرها العكسي

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الوكيل الإخباري- قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف، إن مطالبة الدول الغربية الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا لها أثر عكسي.

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وأوضح أزوروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "هذا (مطالب الغرب بعدم التعاون مع روسيا) له تأثير عكسي، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعدهم على دول أخرى، يتسبب في رد فعل حاد من العديد من الدول الإفريقية، التي مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن محاولات الدول الغربية بالتسبب لروسيا "بنوع من الأنشطة الخبيثة في إفريقيا، تعتبر مفلسة".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعيان لاستعادة الاستعمار الإفريقي.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في أبريل العام الماضي، على قانون ضد "النشاط الروسي الخبيث في إفريقيا".

ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة من طرف الولايات المتحدة إزاء الدول الإفريقية لتعاونها مع روسيا في بعض المجالات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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