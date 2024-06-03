وزير إسرائيلي: يجب طرد حزب الله وسكان جنوب لبنان لما بعد الليطاني

الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير التربية الإسرائيلي قوله إن إسرائيل يجب أن تشن حملة عسكرية في الشمال لطرد حزب الله اللبناني وسكان جنوب لبنان لما بعد نهر الليطاني.

اضافة اعلان



وقال وزير الاحتلال الإسرائيلي: "أعتقد بإمكانية تحقيق هذه الغاية لأن الوضع في غزة لا يتطلب وجود 3 فرق عسكرية."



ومنذ قليل، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.



وأكد أن صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في مستوطنات متات وحرفيش والكوش الإسرائيلية بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

