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القصف الإيراني يتسبب بأضرار في مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب

مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب
مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب
 
الإثنين، 16-06-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، أن أضراراً طفيفة في الممتلكات لحقت بمكتب السفارة في تل أبيب في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية بالقرب من مقر تابع للسفارة.اضافة اعلان


وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس": "ستبقى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء سارياً".

وأفاد بأنه "سُجّلت بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من مكتب السفارة في تل أبيب"، مؤكداً أنه "لم تقع إصابات بين الموظفين الأمريكيين".

وأفاد موقع Ynet الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب.

وشنت إيران هجوماً صاروخياً ضخماً على عدة مناطق في إسرائيل، بينها تل أبيب، وتسبب بدمار وحرائق.
وأصدرت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أمراً بحظر النشر لأيّة معلومات أو تداول لقطات للقصف الإيراني الأخير.

روسيا اليوم
 
gnews

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