صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب

اللافت أن في هذه المباراة، صدفة غريبة تتعلق بالزمن والمكان، حيث تزامن توقيت المباراة مع تاريخ نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم على ملعب لوسيل في قطر وفازت فيه الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، وكان ذلك في 18 كانون الأول، وهو نفس تاريخ مواجهة النشامى والمغرب.
ولم تتوقف الصدف عند هذا الحد، إذ سيلتقي النشامى خلال العام المقبل مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا، ما يضفي بعدا تاريخيا مثيرا على مواجهتهم القادمة.
ويسبق المباراة احتفال دولة قطر بعيدها الوطني، حيث ستكون هناك عروض عسكرية وشعبية وفعاليات احتفالية على أرضية الملعب، لتضيف أجواءً مميزة للمناسبة الرياضية، فيما تعمل قطر على ضبط مواعيد ختام البطولات في هذا اليوم المميز.
وتتطلع الجماهير الأردنية إلى مباراة تاريخية تعكس تطور المنتخب وقوته التنافسية، فيما يسعى النشامى لتحقيق الفوز وإضافة إنجاز جديد لسجلهم المميز على الصعيدين العربي والدولي.
