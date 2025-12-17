صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- تستعد الجماهير الأردنية لمتابعة مباراة نارية تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بنظيره المغربي يوم غدٍ الخميس في نهائي كأس العرب 2025، وسط أجواء من الحماس والترقب الكبير.



اللافت أن في هذه المباراة، صدفة غريبة تتعلق بالزمن والمكان، حيث تزامن توقيت المباراة مع تاريخ نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم على ملعب لوسيل في قطر وفازت فيه الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، وكان ذلك في 18 كانون الأول، وهو نفس تاريخ مواجهة النشامى والمغرب.



ولم تتوقف الصدف عند هذا الحد، إذ سيلتقي النشامى خلال العام المقبل مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا، ما يضفي بعدا تاريخيا مثيرا على مواجهتهم القادمة.

