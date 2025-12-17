الأربعاء 2025-12-17 10:33 م

صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب

ل
أرشيفية
الأربعاء، 17-12-2025 09:26 م

الوكيل الإخباري- تستعد الجماهير الأردنية لمتابعة مباراة نارية تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بنظيره المغربي يوم غدٍ الخميس في نهائي كأس العرب 2025، وسط أجواء من الحماس والترقب الكبير.

اللافت أن في هذه المباراة، صدفة غريبة تتعلق بالزمن والمكان، حيث تزامن توقيت المباراة مع تاريخ نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم على ملعب لوسيل في قطر وفازت فيه الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، وكان ذلك في 18 كانون الأول، وهو نفس تاريخ مواجهة النشامى والمغرب.

ولم تتوقف الصدف عند هذا الحد، إذ سيلتقي النشامى خلال العام المقبل مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا، ما يضفي بعدا تاريخيا مثيرا على مواجهتهم القادمة.

اضافة اعلان

 

ويشهد النهائي الملكي مشاركة منتخبين يمثلان مملكتين عربيتين، -المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية-، واللافت أن من يقود هذه المواجهة مدربان من المغرب، الأول يقود النشامى وهو جمال السلامي، والثاني طارق السكتيوي الذي يقود المغرب.

ويسبق المباراة احتفال دولة قطر بعيدها الوطني، حيث ستكون هناك عروض عسكرية وشعبية وفعاليات احتفالية على أرضية الملعب، لتضيف أجواءً مميزة للمناسبة الرياضية، فيما تعمل قطر على ضبط مواعيد ختام البطولات في هذا اليوم المميز.

وتتطلع الجماهير الأردنية إلى مباراة تاريخية تعكس تطور المنتخب وقوته التنافسية، فيما يسعى النشامى لتحقيق الفوز وإضافة إنجاز جديد لسجلهم المميز على الصعيدين العربي والدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

أخبار محلية العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

ل

أخبار محلية "بنك الملابس" ينظم صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة

توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

أخبار محلية توجيه هام من وزير الشباب بخصوص المباراة النهائية غداً

تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

أخبار محلية تربية المزار الجنوبي تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

ل

عربي ودولي الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026

ل

أخبار محلية الأميرة ريم علي تستضيف أمين جامعة الدول العربية بلقاء حواري

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس في محافظة جديدة

ل

خاص بالوكيل صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب



 






الأكثر مشاهدة