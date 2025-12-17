تربية قصبة الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم غد الخميس إلى العاشرة صباحا

11:15 م

الوكيل الإخباري- قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك نضال الفتينات، وبالتنسيق مع محافظ الكرك بالإنابة الدكتور محمد مشهور أبو تايه مساء اليوم الأربعاء، تأخير دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس في المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية إلى العاشرة صباحًا، ودوام موظفي المديرية التربية والتعليم في تمام التاسعة صباحًا. اضافة اعلان





وقال الفتينات إن هذا القرار يأتي نظرًا للأحوال الجوية السائدة واحتمالية تشكّل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.



