جامعات تؤجل دوام العاملين الخميس وتحول محاضرات الطلبة إلى التعليم عن بُعد

الوكيل الإخباري- قرّر رئيس جامعة الحسين بن طلال، عاطف الخرابشة، تأخير دوام العاملين في الجامعة الخميس إلى الساعة التاسعة والنصف صباحا.





كما قرّر الخرابشة تحويل محاضرات الطلبة إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد)، حرصاً على سلامة أسرة الجامعة من عاملين وطلبة.



قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني تأخير دوام العاملين في كلية معان الجامعية الخميس إلى الساعه التاسعة والنصف صباحا، وتحويل محاضرات الطلبة إلى نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الانجماد والصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، نتجية انخفاض درجات الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخاصة المرتفعات الجنوبية، إضافة إلى مناطق البادية، إلى مستويات متدنية قد تصل إلى دون الصفر المئوي.



ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرقات، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.



وأشارت إلى أن الطقس سيكون باردا نهار الخميس في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما يكون الطقس خلال الليل باردا بوجه عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات صباح الخميس فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، مع احتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية في ساعات الصباح الباكر، وتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجنوبية العالية.





