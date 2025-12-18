الخميس 2025-12-18 01:44 ص

تربية القصر تؤخر دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة العاشرة صباحًا

الخميس، 18-12-2025 12:09 ص
الوكيل الإخباري-  قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة القصر، الدكتورة زاهرة بني عطية، وبالتنسيق مع متصرف لواء القصر، عصمت القرالة، ومتصرف لواء فقوع، علي الزيدان، مساء اليوم الأربعاء، تأخير دوام الطلبة ليوم غدٍ الخميس في المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية إلى العاشرة صباحًا، ودوام موظفي المديرية التربية والتعليم في تمام التاسعة صباحًا.اضافة اعلان


وقالت بني عطية، إن هذا القرار يأتي نظرًا للأحوال الجوية السائدة واحتمالية تشكّل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، وحرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.
 
 


