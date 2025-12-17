كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازارًا خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة

وشهد البازار عرضًا لمجموعة مميزة من المنتجات اليدوية التي صنعها طلبة ومنتسبي المركز من ذوي الإعاقة، مما أتاح لموظفي البنك فرصة الاطلاع على إبداعاتهم ودعم مواهبهم بشكل مباشر. يهدف البازار إلى دعم برامج مركز البنيات وتوسيع الفرص الاقتصادية لمنتسبيه، مما يساهم في استدامة خدمات المركز.
وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، عن فخرها باستضافة هذا البازار الذي يجسّد جوهر استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن إشراك الموظفين في مبادرات إنسانية ملموسة من شأنه دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم كعناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.
واستمتع موظفو البنك بفعاليات البازار والتفاعل مع المشاركين من المركز في أجواء احتفالية، مما عزز روح العطاء والمشاركة المجتمعية التي يحرص البنك على ترسيخها.
تُعد مجموعة كابيتال بنك واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 916 مليون دينار أردني.
وتضم المجموعة كابيتال بنك، الذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحدًا من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق.
وبضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، افتتح المصرف الأهلي العراقي أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.
وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات.
وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية، من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات / مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وترجمة لخطط نموها التوسعية، استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق Blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.
وفي عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي وبحصة قدرها 23.97%، ما مكّن المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
ونظرًا لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo
