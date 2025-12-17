الخميس 2025-12-18 12:08 ص

كشف خطة النشامى لخوض نهائي كأس العرب

الأربعاء، 17-12-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري- يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" للمواجهة النهائية أمام المغرب في كأس العرب 2025، حاملا معه روح الإصرار والعزيمة للفوز باللقب، في وقت يترقب فيه الجمهور أداء الجيل الذهبي الذي أثبت جدارته في مشوار التأهل لكأس العالم.

وتأمل الجماهير أن يبرهن هذا الجيل الذهبي على قوته وأنه قادر على جلب المجد لكرة القدم الأردنية، حيث سيلعب النشامى بخطة محكمة -بعيدا عن الأداء الفني- ستبرهن على أن الإنجازات لم تأتِ صدفة، وأن العمل والاجتهاد هما ما أوصلهم إلى هذه المرحلة.

وتتضمن الخطة أن يكشر المنتخب الوطني عن أنيابه لإثبات قدرته على مقارعة الكبار في آسيا وأفريقيا وعلى المستوى العالمي، خصوصا مع قرب مشاركته في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم بطل العالم الأرجنتين، الجزائر، والنمسا، لتأكيد أن الأردن منتخب لا يستهان به.

ويسعى النشامى للعب بروح الفريق الواحد والدفاع عن زميلهم يزن النعيمات بعد إصابته، وإهداء اللقب إلى النعيمات، مما يجعل المباراة أكثر من مجرد منافسة، بل رسالة عزم ووحدة تعكس قوة المنتخب وإصراره على تحقيق النجاح لكل عشاق الكرة الأردنية.

وخلال اللقاء قد لا يلعب المدير الفني للنشامى جمال السلامي بأسلوب الدفاع الذي اعتمده أمام السعودية والعراق، بل من المتوقع أن يختار أسلوبا هجوميا يسعى من خلاله للفوز وإثبات السيطرة على الملعب، مما يزيد من حدة الترقب لهذه المباراة الحاسمة.

هذه الخطة هي التي ستحدد شكل المنتخب الوطني في نهائي كأس العرب، والتي سيسير على إثرها النشامى اللقاء بطريقتهم الخاصة لانتزاع المجد العربي بالروح العزيمة.

 
 


