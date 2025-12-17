كشف خطة النشامى لخوض نهائي كأس العرب

وتأمل الجماهير أن يبرهن هذا الجيل الذهبي على قوته وأنه قادر على جلب المجد لكرة القدم الأردنية، حيث سيلعب النشامى بخطة محكمة -بعيدا عن الأداء الفني- ستبرهن على أن الإنجازات لم تأتِ صدفة، وأن العمل والاجتهاد هما ما أوصلهم إلى هذه المرحلة.
وتتضمن الخطة أن يكشر المنتخب الوطني عن أنيابه لإثبات قدرته على مقارعة الكبار في آسيا وأفريقيا وعلى المستوى العالمي، خصوصا مع قرب مشاركته في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة تضم بطل العالم الأرجنتين، الجزائر، والنمسا، لتأكيد أن الأردن منتخب لا يستهان به.
ويسعى النشامى للعب بروح الفريق الواحد والدفاع عن زميلهم يزن النعيمات بعد إصابته، وإهداء اللقب إلى النعيمات، مما يجعل المباراة أكثر من مجرد منافسة، بل رسالة عزم ووحدة تعكس قوة المنتخب وإصراره على تحقيق النجاح لكل عشاق الكرة الأردنية.
هذه الخطة هي التي ستحدد شكل المنتخب الوطني في نهائي كأس العرب، والتي سيسير على إثرها النشامى اللقاء بطريقتهم الخاصة لانتزاع المجد العربي بالروح العزيمة.
