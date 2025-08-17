5 تغييرات كبرى في Apple CarPlay قادمة مع iOS 26

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل لإطلاق تحديثات جوهرية على واجهة CarPlay مع نظام iOS 26، تتضمن تغييرات كبيرة في التصميم والوظائف، متوقعة بدءًا من الخريف المقبل.

أبرز التحديثات:

تحسينات التطبيقات: دعم اللمس المتعدد في تطبيق الخرائط، وردود سريعة في الرسائل، مع عرض المكالمات في نافذة صغيرة بدلًا من ملء الشاشة.

تصميم "الزجاج السائل": واجهة جديدة شفافة وقابلة للتخصيص، مع أوضاع (شفاف – داكن – تلقائي) للأيقونات.

ميزة الأنشطة المباشرة: تتبع الرحلات والمباريات والمؤقتات على شاشة السيارة، كما في iPhone وساعة Apple.

بث الفيديو عبر AirPlay: عرض مقاطع الفيديو من تطبيقات مثل YouTube عند توقف السيارة تمامًا.

إضافة أدوات جديدة: تخصيص أدوات مثل الساعة، التقويم، حالة البطارية، وأدوات المنزل الذكي مباشرة من واجهة CarPlay.