5 تغييرات كبرى في Apple CarPlay قادمة مع iOS 26

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   تستعد شركة أبل لإطلاق تحديثات جوهرية على واجهة CarPlay مع نظام iOS 26، تتضمن تغييرات كبيرة في التصميم والوظائف، متوقعة بدءًا من الخريف المقبل.

أبرز التحديثات:
تحسينات التطبيقات: دعم اللمس المتعدد في تطبيق الخرائط، وردود سريعة في الرسائل، مع عرض المكالمات في نافذة صغيرة بدلًا من ملء الشاشة.
تصميم "الزجاج السائل": واجهة جديدة شفافة وقابلة للتخصيص، مع أوضاع (شفاف – داكن – تلقائي) للأيقونات.
ميزة الأنشطة المباشرة: تتبع الرحلات والمباريات والمؤقتات على شاشة السيارة، كما في iPhone وساعة Apple.
بث الفيديو عبر AirPlay: عرض مقاطع الفيديو من تطبيقات مثل YouTube عند توقف السيارة تمامًا.
إضافة أدوات جديدة: تخصيص أدوات مثل الساعة، التقويم، حالة البطارية، وأدوات المنزل الذكي مباشرة من واجهة CarPlay.

 

