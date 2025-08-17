5 تغييرات كبرى في Apple CarPlay قادمة مع iOS 26

أبرز التحديثات:
تحسينات التطبيقات: دعم اللمس المتعدد في تطبيق الخرائط، وردود سريعة في الرسائل، مع عرض المكالمات في نافذة صغيرة بدلًا من ملء الشاشة.
تصميم "الزجاج السائل": واجهة جديدة شفافة وقابلة للتخصيص، مع أوضاع (شفاف – داكن – تلقائي) للأيقونات.
ميزة الأنشطة المباشرة: تتبع الرحلات والمباريات والمؤقتات على شاشة السيارة، كما في iPhone وساعة Apple.
بث الفيديو عبر AirPlay: عرض مقاطع الفيديو من تطبيقات مثل YouTube عند توقف السيارة تمامًا.
إضافة أدوات جديدة: تخصيص أدوات مثل الساعة، التقويم، حالة البطارية، وأدوات المنزل الذكي مباشرة من واجهة CarPlay.
