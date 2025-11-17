الإثنين 2025-11-17 03:08 م
 

مايكروسوفت: ثغرة خطيرة في ويندوز تهدد ملايين الأجهزة حول العالم

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمستخدمي نظامي ويندوز 10 و11 بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في نواة النظام تُعرف باسم CVE‑2025‑62215، والتي تم استغلالها بالفعل.

تسمح الثغرة للمهاجم بالحصول على صلاحيات نظام كاملة، ما يجعل الأجهزة عرضة للهجمات المتقدمة، بما في ذلك هجمات الفدية والجواسيس الإلكترونيين، خصوصًا إذا كان لدى المهاجم وصول مبدئي للجهاز.


وأوضحت مايكروسوفت أن المستخدمين الذين يعتمدون على الإصدارات المدعومة أو التحديثات الموسّعة هم الأكثر عرضة للخطر، مؤكدة ضرورة تثبيت التحديثات الأمنية فورًا، حتى خارج الجدول الاعتيادي إذا لزم الأمر.


كما نصحت الشركة بتعزيز الإجراءات الأمنية عبر كلمات مرور قوية، تفعيل التحقق المزدوج، مراقبة الشبكة، وتجنب فتح روابط أو مرفقات مشبوهة، مع إعطاء أولوية للأجهزة الأكثر حساسية في بيئة المؤسسات.


التحذير يعتبر بمثابة جرس إنذار لجميع مستخدمي ويندوز 10 و11، والتأخر في التحديث أو اتخاذ الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى اختراق كامل للأجهزة.

 

