مواجهة حاسمة بين آيفون وأندرويد.. أيهما الأنسب لكبار السن؟

الوكيل الإخباري- مع تزايد طرح الهواتف الذكية الجديدة في 2025، يواجه كبار السن تحديًا في اختيار الجهاز الأنسب لهم، خصوصًا من يحتاجون تجربة استخدام واضحة وسهلة.

اضافة اعلان



آيفون (iOS):

يتميز بتجربة موحدة وسهلة الاستخدام، مع ميزات وصول قوية مثل تكبير النصوص والشاشة ودعم ضعاف السمع والحركة. العيب الرئيسي هو السعر المرتفع لبعض الموديلات، رغم وجود بدائل أرخص أو هواتف مجددة.



أندرويد:

يوفر أيضًا ميزات وصول قوية مثل قارئ الشاشة TalkBack والترجمة الصوتية، ويتميز بتنوع الخيارات السعرية. لكن تعدد واجهات الشركات يصعّب الاستخدام أحيانًا للمسنين، ويحتاج إلى توجيه ودعم إضافي.



الخلاصة:

آيفون مناسب لمن يريد تجربة استخدام بسيطة وموحدة، بينما أندرويد يمنح مرونة أكبر في السعر وخيارات متعددة، لكنه قد يكون أكثر تعقيدًا. القرار يعتمد على احتياجات المستخدم الأكبر سنًا ومدى قدرته أو دعم من حوله للتكيف مع الهاتف.