غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن استثمار 40 مليار دولار في تكساس بحلول 2027 لبناء منشأة جديدة مخصصة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ضمن سلسلة استثماراتها التكنولوجية في الولاية.

وأوضحت الشركة أن الأموال ستُستخدم لإنشاء مراكز بيانات جديدة في شمال تكساس، وتعزيز حضورها الممتد لأكثر من 15 عامًا، مؤكدة أن الهدف يشمل دعم القوى العاملة والمنشآت وضمان الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا.