الإثنين 2025-11-17 03:08 م
 

غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية

ةتع
تعبيرية
 
الإثنين، 17-11-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة غوغل عن استثمار 40 مليار دولار في تكساس بحلول 2027 لبناء منشأة جديدة مخصصة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ضمن سلسلة استثماراتها التكنولوجية في الولاية.

اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الأموال ستُستخدم لإنشاء مراكز بيانات جديدة في شمال تكساس، وتعزيز حضورها الممتد لأكثر من 15 عامًا، مؤكدة أن الهدف يشمل دعم القوى العاملة والمنشآت وضمان الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ"خدمة العلم"

ل

فيديو منوع أبرز مهندسي العالم يجتمعون ليتنافسوا في تصميم برجٍ قادر على تحمّل الزلازل 🤯🌏

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

فيديو منوع تأمل قليلا في جمال هذا المقطع

قل

فيديو منوع ردّة فعل لبؤة عندما رأت الرجل الذي ربّاها منذ أن كانت شبلاً

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث عند إزالة ضرس دون معالجة مكانه

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

5

فيديو منوع متداول: الأدوات التي تُستخدم في غسيل الكعبة المشرفة



 
 





الأكثر مشاهدة