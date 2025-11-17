غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية

وأوضحت الشركة أن الأموال ستُستخدم لإنشاء مراكز بيانات جديدة في شمال تكساس، وتعزيز حضورها الممتد لأكثر من 15 عامًا، مؤكدة أن الهدف يشمل دعم القوى العاملة والمنشآت وضمان الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا.
