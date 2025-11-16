لأصحاب السيارات الكهربائية.. ميزة جديدة إليكم في Google Maps تعرفوا عليها!

الوكيل الإخباري- أعلنت غوغل عن تحديث لتطبيق Google Maps يتيح للمستخدمين رؤية التوفر اللحظي لمحطات الشحن السريع "Superchargers"، حيث تُظلل المحطات المتاحة باللون الأخضر ضمن قسم Overview.



تسهّل هذه الميزة قيادة السيارات الكهربائية خصوصًا عند التخطيط للرحلات الطويلة، إذ يمكن معرفة ازدحام المحطات أو توفرها فورًا وتجنب الانتظار أو التوجه لمحطة بديلة، مشبهة بدور المراقب الملاحي للطائرات.



ومع ذلك، لا يعرض التطبيق بعدُ أسعار الشحن، وقد تحتوي البيانات أحيانًا على تأخيرات أو أخطاء، كما قد يتوقف التطبيق مؤقتًا عن العمل.



تجعل ميزة العرض اللحظي استخدام السيارات الكهربائية أسهل، خصوصًا مع إمكانية استخدام الخرائط بدون إنترنت، لكنها تتطلب تحسينات إضافية مثل عرض الأسعار وإدارة التحميل وتوجيه المستخدمين بدقة أكبر، مما يعكس جهود غوغل لجعل تجربة القيادة الكهربائية أكثر سلاسة.

