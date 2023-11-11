أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة توثيق تدمير أكثر من ١٦٠ آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

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وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له، اليوم السبت، إن مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، لافتا إلى أن المقاومة تخوض لليوم 36 معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الاحتلال.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وأشار إلى أن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.

وأكد أن التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر.