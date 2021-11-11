أسير من برقين يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-دخل الأسير مهند علي رشيد سلامة من بلدة برقين غرب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه السادس عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الاحتلال اعتقل الأسير سلامة بتاريخ 11/11/2006 عند حاجز زعترة أثناء عودته إلى برقين، وتم نقله إلى التحقيق فوراً، وصدر بحقه حكمٌ جائرٌ بالسجن مدة 25 عاماً علماً أنه كان قاصراً بعمر 18 عاماً آنذاك.

وفا