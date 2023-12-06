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الأربعاء، 06-12-2023 11:49 ص

الاحتلال يهدم منزلا ويشق طريقا استعماريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا، وشقت طريقا استعماريا جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى ، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مأهول في منطقة ام ركبة جنوب بلدة الخضر، مكون من طابقين، مساحة كل واحد 150 مترا مربعا، يعود للمواطن موسى محمود عبد السلام صلاح؛ بحجة عدم الترخيص. 

وأضاف، أن تلك القوات شقت طريقا استعماريا يمتد من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين "فام محمدين"، إلى منطقة أم ركبة، التي تعرضت منذ صباح اليوم لاقتحام واسع.

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وفا

 




 

 


 

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