الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الهيئة المستقلة للانتخاب تلتقي مع الأحزاب السياسية

سامح شكري: الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح

"بضاعتكم رُدّت إليكم".. القسام تنشر تصميم عن "كمين المغراقة"

مسؤول بالخارجية الأميركية يكشف خلافا داخليا حول تسليح إسرائيل

قرار بزيادة عدد ساعات عمل تلفريك عجلون اعتبارا من الأربعاء

الخصاونة: موقفنا ثابت تجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

العمل تنظم ورشة توعوية بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية في العقبة

بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر

الإثنين، 29-04-2024 01:23 م

بلينكن : لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح

256675


الوكيل الإخباري - أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنهم يبذلون جهودًا مع الشركاء لإنهاء الصراع في غزة وضمان عدم اتساع رقعته.

اضافة اعلان


وأضاف بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، في الرياض، أن الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين: "بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة برفح".


وقال بلينكن: "نشهد أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منذ عام 1948".

 

وتابع "بين يدي حماس مقترحًا سخيًا للغاية ونأمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعًا"



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Vanna1v36ay1QMC46uDdXG3a2OgAJL2DSr3WRBUR

سامح شكري: الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح

662f79e54c59b7034b7c9689

"بضاعتكم رُدّت إليكم".. القسام تنشر تصميم عن "كمين المغراقة"

خاص

مسؤول بالخارجية الأميركية يكشف خلافا داخليا حول تسليح إسرائيل

7927468_1714389610

بعد بن غفير .. إصابة الوزير الإسرائيلي غانتس بكسر في قدمه

خاص

وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

رئيسي.jpg-776bfa1e-fcc7-4d12-a018-7d325be4eddc

بينهم 10 نساء و5 أطفال.. ارتفاع عدد الشهداء بقصف رفح إلى 25 منذ فجر اليوم

أخبار متعلقة
أمريكا

بلينكن: تخفيف الوضع الإنساني بغزة رهين وقف إطلاق النار

1111

استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل بغارة شرق رفح

Untitled.png-d7b2e10a-54f0-4b0b-833f-c110cf5b87a6

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

Al-Adaam-flag

قطر: ملتزمون بجهود الوساطة لكننا في مرحلة إعادة تقييم

1713779350535

إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

لل

لبيد: صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة