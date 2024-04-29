بلينكن : لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح

الوكيل الإخباري - أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنهم يبذلون جهودًا مع الشركاء لإنهاء الصراع في غزة وضمان عدم اتساع رقعته.

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وأضاف بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، في الرياض، أن الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين: "بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة برفح".



وقال بلينكن: "نشهد أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منذ عام 1948".

وتابع "بين يدي حماس مقترحًا سخيًا للغاية ونأمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعًا"







