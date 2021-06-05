بيت لحم .. الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم

الوكيل الإخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين في بلدة حوسان في محافظة بيت لحم من الدخول والعمل في أراضيهم الواقعة داخل إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين عنوة.

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واعتصم مزارعون فلسطينيون أمام أراضيهم احتجاجا على منعهم من دخول أراضيهم والعمل فيها.



وقال المزارع محمد حمامرة ، إن قوات الاحتلال منعت اليوم من الدخول والعمل في أراضٍ بمنطقة قديس التي تقع داخل مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على أراضي حوسان.



وأضاف حمامرة أن مساحة الأراضي التي يمنع أصحابها من دخولها نحو 100 دونم يزرعها أصحابها ويعتاشون منها، مؤكدا أن الاحتلال يفرض عليهم قيودا تحدّ من عملهم بها.

المصدر : وفا