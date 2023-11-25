ذوو الأسيرة جعابيص يشكون مماطلة الاحتلال في الإفراج عن ابنتهم

الوكيل الإخباري - قالت عائلة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، إن المخابرات الإسرائيلية تحتجز اسراء منذ ظهر اليوم، والاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم.

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وقالت عائلة الأسيرة جعابيص، في بيان مساء اليوم السبت، إنه يمنع علينا تقديم الحلوى أو استقبال التهاني بهذه المناسبة، لافتة إلى أنهم يعيشون في توتر دائم ولا يعرفون ما الذي سيحصل مع ابنتهم إسراء، إن كانت ستخرج اليوم أم لا يتم ذلك.



وقالت العائلة في بيانها، إن "همنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء ثم نسير بإجراءات علاجها.



واعتقلت الأسيرة جعابيص بعد حريق شب في سيارتها، في 2015 وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50 بالمئة من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في الوجه والظهر، فيما اتهمتها السلطات الإسرائيلية بالشروع في تنفيذ عملية تستهدف جنودها، و حكمت عليها بالسجن 11 عاما.