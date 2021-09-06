صور تظهر حفرة النفق الذي فرَ من خلاله الأسرى فلسطينيين

تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن الجلبوع، المحاذي لمدينة بيسان، فجر اليوم الاثنين عن طريق نفق قاموا بحفره.

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وتقوم قوات من شرطة الإحتلال بمساعدة مروحيّات عسكرية بأعمال البحث عن الأسرى، وسط تمشيط كامل للمنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن جميع الأسرى الستة من جنين، وقد يكونون نجحوا في الدخول إلى شمالي الضفة الغربية.







بطاقات الأسرى الست وينتمي خمسة منهم إلى "الجهاد الإسلامي" (وهم: مناضل يعقوب انفيعات، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم نايف كممجي، ومحمود عبد الله عارضة) بينما السادس، وهو زكريا زبيدي، فهو قيادي سابق بجماعة تابعة لحركة فتح (كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين).

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الستة كانوا معاً في نفس الزنزانة وحفروا نفقاً إلى خارج سجن جلبوع شديد الحراسة .









المصدر : العربية