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الخميس، 30-05-2024 06:17 ص

عملية بطولية في نابلس أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين متأثرين بإصابتهما

لالا


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر الخميس، مقتل اثنين من جنوده متأثرين بإصابتهما جراء عملية دهس على حاجز عورتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. 

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وشنت قوات الاحتلال إثر ذلك عمليات اقتحام واسعة شملت مدن نابلس ورام الله والبيرة و طولكرم والخليل وطوباس وقلقيلية وتخللت هذه الاقتحامات مواجهات واشتباكات مع مقاومين.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة مدينة نابلس عقب عملية دهس، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته.


وأوضح مراسل الجزيرة أن اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من المدينة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحاصر منطقة قبر يوسف بنابلس لتأمين دخول مستوطنين إلى ساحة القبر لأداء طقوس تلمودية.


وقد أفاد مراسل الجزيرة لاحقا بأن قوات الاحتلال بدأت الانسحاب من مدينة نابلس باتجاه حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.


وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت في المنطقة الشرقية من المدينة فجر اليوم الخميس حيث تصدى لها مقاومون فلسطينيون.


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب شرقي نابلس في الضفة الغربية.


 




 

 


 

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