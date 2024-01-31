الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المعونة الوطنية يوضح حول صرف رواتب الشهر الحالي

450 ألف طالب وطالبة بالتعليم الخاص يلتحقون بمدارسهم غداً

الانجليزية والرشادية .. سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس

جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من قطاع غزة

استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس

إدارة السير تهيب بمالكي المركبات العمومية

الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

عاجل

النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

الأربعاء، 31-01-2024 12:00 م

وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي على غزة

8858558


الوكيل الإخباري - أكد رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.

اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".


من جهته، حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أمس الثلاثاء، من استمرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرا أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل المخصص للوكالة.


يذكر أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام تفجر

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غربي خان يونس

ط

جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من قطاع غزة

ىى

استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس

مجلس أمن الدولي

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث قرار محكمة العدل الدولية مساء اليوم

0000

الاحتلال يقصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس

ج

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم امرأتان

أخبار متعلقة
وو

الأمم المتحدة: نأمل أن يستمر دعم الأونروا في قطاع غزة

777

بسبب الأمطار الغزيرة .. غرق عشرات مراكز الإيواء في قطاع غزة

١١

الأمم المتحدة تؤكد منع إسرائيل دخول المساعدات شمال غزة

1704564534777

الأونروا: 90 % من سكان غزة تعرضوا للنزوح القسري

2

اليونيسيف: سوء التغذية والأمراض يهددان أكثر من مليون طفل في غزة

main_image65930c583c27b

الأونروا: الاحتلال أمر 1000 نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج