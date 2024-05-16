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الخميس، 16-05-2024 10:01 ص

وزارة التنمية: أكثر من مليون شخص معاق في الأردن وزواج الأقارب من أبرز الأسباب

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير مديرية بدائل الايواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور خليفة الشريدة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يتجاوز مليون شخص بنسبة 12% من عدد السكان.

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وقال الشريدة، اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن من أحد الأسباب لارتفاع عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة هو زواج الأقارب.

وأضاف أن هناك 5 دور لإيواء الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن، 2 منها للذكور وهي تخضع لرقابة على مدار الساعة مع ضوابط صارمة لتنفيذ برامج الرعاية لهؤلاء الأشخاص.

وأشار الشريدة إلى أن الأردن يتجه لاستبدال الرعاية الإيوائية ضمن برنامج "بدائل الايواء" من خلال استضافة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم نظرا لأنها البيئة المناسبة لهم والتعامل مع احتياجاتهم المختلفة.

وتابع أن هناك برنامج تقدمه الوزارة تعمل من خلاله على مساعدة الأسرة ماليا وتوفير كافة الاحتياجات المناسبة لرعاية الشخص ذوي الإعاقة لديها، وتصل قيمة الدعم بحدها الأدنى إلى 250 دينارا شهريا مع تقديم استشارات علمية ومتابعة مستمرة من خلال زيارة الأسرة والإشراف على الحالة التي لديها.

 

 

 




 

 


 

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