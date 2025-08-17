ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل

08:15 م

الوكيل الإخباري- رجح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية الثانية في شهر تشرين الأول المقبل، وبالتالي مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.





وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في ضوء اقتراب موعد الدورة العادية الثانية فإنه من المستبعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأضاف أن إقرار مشروع قانون خدمة العلم سيكون من خلال المراحل التشريعية كافة بدءا من إرساله إلى مجلس الأمة ومن ثم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب وإرساله لاحقا إلى مجلس الأعيان ليمر بنفس المراحل وفي حال إقراره والتوافق عليه من مجلس الأمة فإنه يرسل إلى جلالة الملك للمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.



وأشار نصراوين إلى أن منح مشروع القانون صفة الاستعجال من قبل الحكومة يعني أنه سيكون له أولوية للمناقشة في مجلس الأمة.



وكان أوضح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، فور إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل "خدمة العلم" قريبا، أن الحكومة سترسل إلى البرلمان، وبصفة الاستعجال، مشروع التعديلات اللازمة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.