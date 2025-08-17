الأحد 2025-08-17 09:21 م
 

ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل

ا
أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري- رجح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية الثانية في شهر تشرين الأول المقبل، وبالتالي مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.اضافة اعلان


وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في ضوء اقتراب موعد الدورة العادية الثانية فإنه من المستبعد دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن إقرار مشروع قانون خدمة العلم سيكون من خلال المراحل التشريعية كافة بدءا من إرساله إلى مجلس الأمة ومن ثم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب وإرساله لاحقا إلى مجلس الأعيان ليمر بنفس المراحل وفي حال إقراره والتوافق عليه من مجلس الأمة فإنه يرسل إلى جلالة الملك للمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

وأشار نصراوين إلى أن منح مشروع القانون صفة الاستعجال من قبل الحكومة يعني أنه سيكون له أولوية للمناقشة في مجلس الأمة.

وكان أوضح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، فور إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل "خدمة العلم" قريبا، أن الحكومة سترسل إلى البرلمان، وبصفة الاستعجال، مشروع التعديلات اللازمة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم - أسماء

عربي ودولي أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم - أسماء

لجنة فلسطين النيابية تؤكد دعمها لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

شؤون برلمانية لجنة فلسطين النيابية تؤكد دعمها لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

محافظ مادبا يتفقد الخدمات في بلدية جرينه

أخبار محلية محافظ مادبا يتفقد الخدمات في بلدية جرينه

ت

عربي ودولي ترامب: على أوكرانيا الاستعداد للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا

ا

خاص بالوكيل ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل

بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟

خاص بالوكيل بعد إعادة تفعيل خدمة العلم .. ماذا تعرف عنها ؟

ت

أخبار محلية إحالة أمين عام الإدارة المحلية وجدي الضلاعين إلى التقاعد

h

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة