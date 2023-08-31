أسبابه متعددة- دليلك للتخلص من ألم أسفل القدم

الوكيل الاخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالألم في أسفل القدم الذي قد يستمر لفترات طويلة، مما يستوجب الاستشارة الفورية للطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

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أسباب ألم أسفل القدم



هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالألم في منطقة أسفل القدم منها:



- إصابة العضلات أو العظام.



- زيادة الوزن.



- الشيخوخة.



- الإجهاد البدني الزائد.



بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى مثل:



1- التهاب اللفافة الأخمضية

2- انقلاب القدمين

3- التهاب الأعصاب

عادة ما يحدث هذا الالتهاب بين عظام أصابع القدم وبالتالي زيادة الشعور بألم أسفل القدم وعدم القدرة على المشي وارتفاع درجة حرارة القدمين وبالتالي يفضل علاج المشكلة سريعًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.



تشخيص ألم أسفل القدم

يبدأ الطبيب بتشخيص المريض عن طريق الفحص الجسدي ومعرفة التاريخ المرضي إلى جانب البحث عن أي علامة للالتهاب مثل الاحمرار أو التورم وأخيرًا بعض الاختبارات التشخيصية بما في ذلك الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية.



متى يجب استشارة الطبيب المختص عند ألم أسفل القدم؟

عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة زيادة الألم وعدم القدرة على المشي لفترات طويلة وكذلك عدم ثني الركبتين أو في حالة الإصابة بمرض السكري لأنه قد يؤثر سلبًا على صحة القدمين.



