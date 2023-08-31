الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعزي بوفاة الشاب الفناطسة في معان

أسبابه متعددة- دليلك للتخلص من ألم أسفل القدم

صدور إرادات ملكية سامية

قرار بشأن عدد مقاعد الطب بالجامعات الأسبوع المقبل

وفاة طالب توجيهي في إربد والتربية تنعاه

خسارة صقور الأردن من مصر في كأس العالم

أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 6 علامات تظهر على الوجه

وزير الأوقاف: "تنمية أموال الأوقاف" توفر فرص عمل للتخفيف من البطالة

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

رفع أسعار البنزين والديزل في تسعيرة أيلول

الخميس، 31-08-2023 06:23 م

أسبابه متعددة- دليلك للتخلص من ألم أسفل القدم

2023_8_27_16_46_25_990


الوكيل الاخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالألم في أسفل القدم الذي قد يستمر لفترات طويلة، مما يستوجب الاستشارة الفورية للطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

اضافة اعلان

 

أسباب ألم أسفل القدم


هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالألم في منطقة أسفل القدم منها:

- إصابة العضلات أو العظام.

- زيادة الوزن.

- الشيخوخة.

- الإجهاد البدني الزائد.

بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى مثل:

1- التهاب اللفافة الأخمضية
2- انقلاب القدمين
3- التهاب الأعصاب
عادة ما يحدث هذا الالتهاب بين عظام أصابع القدم وبالتالي زيادة الشعور بألم أسفل القدم وعدم القدرة على المشي وارتفاع درجة حرارة القدمين وبالتالي يفضل علاج المشكلة سريعًا لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

تشخيص ألم أسفل القدم
يبدأ الطبيب بتشخيص المريض عن طريق الفحص الجسدي ومعرفة التاريخ المرضي إلى جانب البحث عن أي علامة للالتهاب مثل الاحمرار أو التورم وأخيرًا بعض الاختبارات التشخيصية بما في ذلك الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية.

متى يجب استشارة الطبيب المختص عند ألم أسفل القدم؟
عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة زيادة الألم وعدم القدرة على المشي لفترات طويلة وكذلك عدم ثني الركبتين أو في حالة الإصابة بمرض السكري لأنه قد يؤثر سلبًا على صحة القدمين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_31_16_55_17_437

أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 6 علامات تظهر على الوجه

64edfd1b423604188012aecd

ثبات الوزن.. سر طول العمر الاستثنائي لدى المرأة

5202325114824511368265

تحذير من عرض في الصدر ينذر بسكتة قلبية

مرض-الثعلبة

7 اسباب قد تؤدي الى ظهور الثعلبة

647eed8442360458a7131d6a

تظهر على البشرة .. 6 اعراض تنذر بمرض خطير

2023_6_18_22_0_36_207

هل تؤثر عدد ساعات نومك على الكوليسترول؟