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الإثنين، 07-02-2022 03:15 م

اسباب الإصابة بمرض تصلب الشرايين

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الوكيل الإخباري - يعمل القلب على ضخ الدم لكافة أعضاء الجسم، ومن دون عمله هذا تتوقف عجلة الحياة في الجسد. قد يتعرض القلب للعديد من المشاكل الصحية والأمراض، ومنها مرض تصلب الشرايين الذي يصفه الدكتور أحمد فخري الحميري، إختصاصي أمراض القلب من المستشفى الكندي دبي على أنه مرض بطيء يتطور تدريجياً، وقد يبدأ مبكراً في مرحلة الطفولة.

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يتميز مرض تصلب الشرايين بتثخن جدران الشرايين وفقدانها لمرونتها وتيبسها، ويصاحبه تلف في بطانة الشرايين وتراكم تدريجي للدهون والكوليسترول مما يسبب تضيق الشرايين وانسدادها والذي يؤدي الى نقص وصول الدم المحمل بالأكسجين والغذاء لأعضاء الجسم المتأثرة.

 

وفقاً للدكتور أحمد، هناك عوامل متعددة تلعب أدواراً مختلفة في تكوين وتفاقم تصلب الشرايين مع تقدم العمر تُعرف بعوامل الخطورة وهي:

 

1 - إرتفاع ضغط الدم.
2 - إرتفاع مستوى الكوليسترول والدهون في الدم.
3 - داء السكري ومقاومة الأنسولين.
4 - السمنة المفرطة.
5 - التدخين بكل أشكاله.
6 - وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض القلب المبكر وتصلب الشرايين.
7 - قلة ممارسة التمارين الرياضية.
8 - إتباع نظام غذائي غير صحي والإكثار من تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة والدهون المهدرجة.

 

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