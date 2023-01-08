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الأحد، 08-01-2023 10:19 ص

البلغم المصحوب بالدم .. اسبابه ومدى خطورته والعلاج

ظهور-دم-مع-البلغم-الأسباب-والعلاج


الوكيل الإخباري-مع زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال، يتعرض البعض لخروج بلغم مصحوب بالدم، عند الكحة أو عقب الاستيقاظ من النوم، فهل يستدعي الأمر القلق؟

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ونستعرض في السطور التالية، أسباب خروج البلغم المصحوب بالدم  وطرق علاجه.

أسباب خروج البلغم المصحوب بالدم

 

قال الدكتور طه عبد الحميد بكري، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، إن أسباب خروج البلغم المصحوب بالدم، متعددة وهي:


- التهاب الجيوب الأنفية.
- التهابات الشعب الهوائية.
- التهابات وتليفات رئوية، لأن الالتهاب الرئوي يؤدي إلى ظهور عدوى بكتيرية يسفر عنها خروج دم مع البلغم.
- السعال الحاد.


مدى خطورة ظهور البلغم المصحوب بالدم

 

وأكد بكري، أن ظهور الدم مصحوب مع بلغم من الممكن أن يؤدي إلى سرطانات وأورام في الرئة عند إهمال العلاج، لذا يستوجب زيارة الطبيب المختص عند التعرض لخروج دم مع البلغم.


علاج البلغم المصحوب بالدم
وأفاد أستاذ أمراض الصدر والجهاز التنفسي، بأن أول خطوة لعلاج البلغم المصحوب بالدم ، تتمثل في الكشف بالسماعة أولًا لمعرفة نوع الأشعة المطلوب إجرائها، للوقوف على السبب الرئيس للدم، ثم يتم وصف الدواء على حسب السبب.


وشدد على، ضرورة الإكثار من المشروبات الساخنة، واستحلاب الأدوية التي تعمل على علاج أي بكتيريا في الحلق، عند الشعور بأي أعراض خطيرة مع خروج البلغم.

 

الكونسلتو الطبي

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