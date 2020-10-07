تعرف على أسباب تنميل اليدين والكتفين

الوكيل الإخباري _ يعد التنميل أو الضعف في العديد من مناطق الجسم من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص ، وذلك نتيجة لأسباب عديدة كـ النوم بطريقة خاطئة إلى الجلوس لفترة طويلة .

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وعند استمرار هذه الحالة لفترة قصيرة فقط ، فقد تكون هناك مشكلات صحية أساسية تجعل المشكلة أكثر حدة ، تعرف على أهم أسباب الإصابة بتنميل اليدين والأصابع والمعصمين ووجود خدر وضعف في الكتفين:



يعد خدر أو ضعف في الاصبع أو اليد أو الرسغ بسبب المهام اليومية أو المتكررة التي تجهد هذه المنطقة بالذات أو تعطلها، ومثلا: النوم في وضع حرج أو باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول، ولوحة .



ومع ذلك ، فإن أداء هذه المهام على أساس منتظم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأجل .



اما عند الشعور بضعف في الكتف في كل مرة تتحرك أذرعنا تتحرك مفاصل الكتف لدينا يشعر معظمنا في مرحلة ما بخدر أو ضعف في الكتف ، سواء من:الأنشطة اليومية، وإصابة، وشيخوخة، والبلى البسيط، ويمكن أن تشمل الأسباب الشائعة لخدر الكتف وضعفه:إصابة الكفة المدورة، واصطدام الكتف، وخلع الكتف، وإصابة الضفيرة العضدي .

المصدر : الامارات نيوز

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