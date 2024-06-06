حالة طبية خطيرة.. ما هو مريء باريت؟

الوكيل الإخباري - قالت عيادة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية والغدد الصماء، بكلية الطب في هانوفر، إن مريء باريت (Barrett's esophagus) هو حالة طبية خطيرة تتميز بتغيرات طارئة على الغشاء المخاطي في خلايا الجزء السفلي للمريء، ما يجعله عُرضة لتطور ورم خبيث، مثل سرطان المريء.



وأوضحت العيادة أن سبب هذا المرض، الذي تمت تسميته على اسم الطبيب البريطاني نورمان باريت، غير معلوم على وجه الدقة، ولكن هناك بعض العوامل، التي ترفع خطر الإصابة به، على رأسها الارتجاع المِعدي المريئي والتدخين، بالإضافة إلى التقدم في العمر والسِمنة.

اضافة اعلان



الأعراض

وتتمثل أعراض مريء باريت في حرقة المعدة والتجشؤ الحمضي وألم حارق في منطقة المعدة، والذي يمتد أحياناً إلى عظمة القص.

وفي الحالات المتقدمة يعاني المريض أيضاً من صعوبات في البلع ونزيف، بالإضافة إلى فقدان الوزن.



سبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.



ويتم علاج مريء باريت بواسطة الأدوية، التي تقلل إنتاج الحمض في المعدة، والتي تعرف باسم "مثبطات مضخة البروتون".



وإذا كان المرض متقدماً، فتتم إزالة الأجزاء المصابة من الغشاء المخاطي بواسطة منظار داخلي.

وعند اكتشاف خلايا سرطانية عميقة في الغشاء المخاطي، فيمكن استئصال الجزء المصاب من المريء بالكامل بواسطة عملية جراحية.

24