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الأربعاء، 08-06-2022 01:56 م

ظهور بقع حمراء على القدمين علامة تدل على وجود امراض تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - في بعض الأحيان تظهر بقع حمراء على الساقين. فعلام تدل هذه البقع؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن ظهور بقع حمراء على الساقين يرجع إلى أسباب عديدة.

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ومن أبرز هذه الأسباب:
استجابات الحساسية: غالباً ما تكون البقع الحمراء ناتجة عن الحساسية من مستحضرات التجميل والأدوية وكذلك لدغات الحشرات.


مشاكل الأوردة: يمكن أيضاً ملاحظة ضعف الوريد من خلال ظهور بقع حمراء على الساقين، والقصور الوريدي يعني تراكم الدم في صمامات الأوردة. وغالباً ما تكون البقع، التي تكون عادة على شكل أوردة عنكبوتية ودوالي، مصحوبة باحتباس الماء (وذمة).


اضطراب الدورة الدموية: يمكن أن تشير البقع الحمراء على الساقين أيضا إلى اضطراب في الدورة الدموية، وعادة ما يؤدي هذا إلى ألم شديد في الساقين عند بذل مجهود.


الالتهابات البكتيرية: يمكن أن تظهر العدوى البكتيرية مثل الحمرة أو داء لايم، الذي ينتقل عن طريق لدغة القراد، على شكل بقع حمراء على الساق.


الأمراض الجلدية المزمنة: الأسباب الأخرى للبقع الحمراء على الساقين هي الأمراض الجلدية الفطرية والتهاب الجلد العصبي والصدفية والشرى. وعادة ما تكون الأمراض الجلدية مصحوبة بحكة شديدة.


الأمراض الالتهابية: مزيج البقع الحمراء على الجلد وآلام المفاصل المصاحبة له هو سمة من سمات الأمراض الروماتيزمية الالتهابية.


وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور بقع حمراء على الساقين، لا سيما إذا كانت البقع مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى أو الرعشة أو ضيق التنفس.

 

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