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الخميس، 12-05-2022 01:19 م

5 أطعمة شائعة تحرق الدهون الحشوية الخطيرة داخل البطن

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الوكيل الإخباري - دهون البطن الحشوية، هي طبقات الدهون الداخلية التي تتراكم في الجزء الداخلي للبطن، وليس الدهون التي تقع تحت الجلد وتلحظ عند ظهور السيلوليت"، وبالتالي سنجد أن دهون البطن الحشوية هي التي تغطي أعضاء الجسم الداخلية مثل الأمعاء والمعدة وغيرها.

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اختارت دكتورة فيروز، أفضل 5 أطعمة شائعة تحرق دهون البطن الحشوية ضمن نظام غذائي صحي محدد من الطبيب المختص ومناسب لطبيعة الجسم وحالته الصحية، على النحو التالي:

 

زيت جوز الهند
يحوي زيت جوز الهند نسبة عالية من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من كمية دهون البطن الحشوية المخزنة في الجسم، لذا ننصح بغضافته إلى أطباق السلطات المتنوعة، خصوصا الغنية بالخضروات الورقية الداكنة لحرق دهون البطن الحشوية المتراكمة حول أعضاء الجسم الداخلية أثناء إنقاص الوزن.


الأسماك الدهنية
أثبتت الدراسات المتنوعة أن الأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية، خصوصا أوميجا 3 والكثير من فيتامين د، المفيدان في تكوين دهون الجسم والمسهمان في حرق دهون البطن الحشوية خلال ألحميات الصحية المتبعة لتخسيس الوزن بصفة عامة.


الزبادي
تناول الزبادي الخالي من الدسم بكمية لا تقل 3 أكواب على مدار اليوم، سيقلل من كمية الأنسجة الدهنية المخزنة في البطن، كونه يحوي مركب البروبيوتيك المساهمة في حرق دهون البطن الحشوية بالشكل الطبيعي خلال تنحيف الجسم.


البيض
يحوي البيض كمية كبيرة من البروتين الصحية المساهمة في حرق دهون البطن الحشوية بالطريقة غير المباشرة، لذا ينصح بتناول البيض خصوصا في وجبة الإفطار لتحفيز عملية الايض على حرق الدهون الحشوية، مع مراعاة تناول حبة واحدة أو حبتين فقط.


الفاصولياء
تعد الفاصوليا من أفضل الأطعمة الصحية المساهمةفي التخلص من دهون البطن الحشوية، كونها غنية بالألياف القابلة للذوبان في " البريبايوتك"، لذا ينصح بتناولها مسلوقة أو يمكن إضافتها إلى أطباق السلطات المتنوعة المتناولة ضمن الأنظمة الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن بالشكل الصحي السليم.

 

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