6 أطعمة ومشروبات تبدو صحية تسبب الكرش

الوكيل الإخباري _ يعد الكرش من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية واتباع انظمة غذائية ، وهناك الكثير من الأطعمة التي تأتي بنتائج سلبية عند إنقاص الوزن، متسببة في ظهور دهون في بعض المناطق مثل دهون البطن ، تعرف على ابرز الاطعمة والمشروبات التي تتسبب في ظهور الكرش :

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عصير الفاكهة

الستيك

شيكولاتة الحليب

القهوة الباردة

المعجنات قليلة الدسم

زبادي الفواكه

المصدر : الكونسلتو



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