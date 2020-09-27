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الأحد، 27-09-2020 01:55 م

6 أطعمة ومشروبات تبدو صحية تسبب الكرش

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الوكيل الإخباري _ يعد الكرش من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية واتباع انظمة غذائية ، وهناك الكثير من الأطعمة التي تأتي بنتائج سلبية عند إنقاص الوزن، متسببة في ظهور دهون في بعض المناطق مثل دهون البطن ، تعرف على ابرز الاطعمة والمشروبات التي تتسبب في ظهور الكرش :

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عصير الفاكهة

 

الستيك

 

شيكولاتة الحليب

 

القهوة الباردة

 

المعجنات قليلة الدسم

 

زبادي الفواكه

 

المصدر : الكونسلتو 


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