6 أطعمة ومشروبات تبدو صحية تسبب الكرش

الوكيل الإخباري _ يعد الكرش من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية واتباع انظمة غذائية ، وهناك الكثير من الأطعمة التي تأتي بنتائج سلبية عند إنقاص الوزن، متسببة في ظهور دهون في بعض المناطق مثل دهون البطن ، تعرف على ابرز الاطعمة والمشروبات التي تتسبب في ظهور الكرش :
عصير الفاكهة
الستيك
شيكولاتة الحليب
القهوة الباردة
المعجنات قليلة الدسم
زبادي الفواكه
المصدر : الكونسلتو
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