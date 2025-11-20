الجراح تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وشددت في كلمتها على أن رعاية مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية ووطنية تجاه نشر الثقافة الصحية، مشيرةً إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يُعد ضرورة أساسية لإنقاذ الأرواح، ويمثل أفضل وأسلم الطرق للعلاج وتقليل الأعباء الصحية والمالية التي تترتب على حالات الاكتشاف المتأخر.
وأضافت أن الاهتمام بالصحة النفسية بات اليوم حاجة ملحة لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، مؤكدةً أن الحفاظ على التوازن النفسي يعزز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة ويشكل أساسًا لصحة سليمة ومتوازنة.
-
