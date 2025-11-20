الجمعة 2025-11-21 04:07 م
 

الجراح تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الجراح تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
الجراح تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
 
الخميس، 20-11-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال رعايتها فعالية توعوية نظّمتها لجنة صحة مجتمع محلي المغير اليوم الخميس ، أهمية تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة النفسية، لما لهما من دور محوري في حماية الأفراد وتحسين جودة الحياة.اضافة اعلان


وشددت في كلمتها على أن رعاية مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية ووطنية تجاه نشر الثقافة الصحية، مشيرةً إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يُعد ضرورة أساسية لإنقاذ الأرواح، ويمثل أفضل وأسلم الطرق للعلاج وتقليل الأعباء الصحية والمالية التي تترتب على حالات الاكتشاف المتأخر.

وأضافت أن الاهتمام بالصحة النفسية بات اليوم حاجة ملحة لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، مؤكدةً أن الحفاظ على التوازن النفسي يعزز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة ويشكل أساسًا لصحة سليمة ومتوازنة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا



 
 





الأكثر مشاهدة