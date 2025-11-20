الجراح تؤكد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

01:52 م

الوكيل الإخباري- أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال رعايتها فعالية توعوية نظّمتها لجنة صحة مجتمع محلي المغير اليوم الخميس ، أهمية تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة النفسية، لما لهما من دور محوري في حماية الأفراد وتحسين جودة الحياة.





وشددت في كلمتها على أن رعاية مثل هذه الفعاليات تأتي انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية ووطنية تجاه نشر الثقافة الصحية، مشيرةً إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يُعد ضرورة أساسية لإنقاذ الأرواح، ويمثل أفضل وأسلم الطرق للعلاج وتقليل الأعباء الصحية والمالية التي تترتب على حالات الاكتشاف المتأخر.



وأضافت أن الاهتمام بالصحة النفسية بات اليوم حاجة ملحة لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، مؤكدةً أن الحفاظ على التوازن النفسي يعزز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة ويشكل أساسًا لصحة سليمة ومتوازنة.