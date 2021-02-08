محمد رمضان أمام القضاء المصري مجددا .. ما السبب؟

الوكيل الاخباري - مرة أخرى يمثل الفنان المصري محمد رمضان أمام القضاء المصري، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.



الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، يطالب بتعويض يقدر بمبلغ 25 مليون جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

بداية الأزمة

اندلعت شرارة هذه القضية، بعدما نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل "قمرة" الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

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ودخل بالفعل "قمرة" الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

تقرير الخبراء يدعم أبو اليسر

الطيار أشرف أبو السير قال في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدعوى التي أقامها ذكرت أن الفنان محمد رمصان استغل صورة تجمعه به، للترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة اسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا حسن نيته في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.



وأضاف "تقرير الخبراء الذي ورد للمحكمة في الجلسة الماضية، أنصفني، وأكد حسن نيتي وأني لم أرتكب أي مخالفة، وأدان في المقابل الفنان"، حيث أشار التقرير إلى أن "الصور تسببت في أضرار معنوية ومادية لي، ونتج عنها أنه تم فصلي من الخدمة، وأن التقرير أثبت أن التصوير جاء بغير إذن كما أنه تم استخدامه بشكل يضر بي".

المصدر : سكاي نيوز



