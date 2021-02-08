الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 10:20 ص

محمد رمضان أمام القضاء المصري مجددا .. ما السبب؟

1B82D4FF-1EBA-4DC4-B652-F007C0EA612C


الوكيل الاخباري - مرة أخرى يمثل الفنان المصري محمد رمضان أمام القضاء المصري، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، يطالب بتعويض يقدر بمبلغ 25 مليون جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.
بداية الأزمة
اندلعت شرارة هذه القضية، بعدما نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل "قمرة" الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

اضافة اعلان
ودخل بالفعل "قمرة" الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.
تقرير الخبراء يدعم أبو اليسر
الطيار أشرف أبو السير قال في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدعوى التي أقامها ذكرت أن الفنان محمد رمصان استغل صورة تجمعه به، للترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة اسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا حسن نيته في مشهد استعراضي بقيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.


وأضاف "تقرير الخبراء الذي ورد للمحكمة في الجلسة الماضية، أنصفني، وأكد حسن نيتي وأني لم أرتكب أي مخالفة، وأدان في المقابل الفنان"، حيث أشار التقرير إلى أن "الصور تسببت في أضرار معنوية ومادية لي، ونتج عنها أنه تم فصلي من الخدمة، وأن التقرير أثبت أن التصوير جاء بغير إذن كما أنه تم استخدامه بشكل يضر بي".

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210207215954160

فنان أردني شهير يثير الجدل بنشر فيديو لزفافه بشكل مفاجئ!.. شاهد

قصي-خولي

ابن قصي خولي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصور

main_image5ee600e06edaf

الموت يفجع فرح بسيسو

f12213409

كاظم الساهر يثير الجدل بتغير كبير في ملامحه .. شاهد

201910181020162016

إصابة الفنان صبري فواز بفيروس كورونا

6842526-439908936

ياسمين صبري تثير ضجة امام برج ايفل .. صورة

أخبار متعلقة
81490Image1-775x445_d

نجل الراحل عزت العلايلي يرد على أنباء طرد محمد رمضان من عزاء والده

7307066-2139989813

محمد رمضان في المحكمة ومهدد بعقوبة 25 مليون جنيه

26-11-20-203146551

مفاجأة تثير الجدل من الفنان محمد رمضان!.. صورة

132121564

اتهام الفنان سامو زين بتقليد محمد رمضان.. فيديو

image (2)

محمد رمضان يثير تفاعلا في فيديو جديد مع رجل مسن

6D20C8FB-CBC0-4E68-BF71-7512B25937F3-1080x675

شاهد بالفيديو.. تفاصيل المقطع المحذوف من أغنية محمد رمضان الجديدة!