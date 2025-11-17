الجراح: الشباب الأردني هم شريك في بناء مستقبل الأردن وازدهاره

وأضافت الجراح ان الشباب يحتل مساحات واسعة من اهتمامات جلالة الملك، من خلال توفير وتعزيز فرص الإبداع والتميز للشباب الأردني، وتمكينهم في مختلف المجالات.
وأشارت لدى لقائها مجموعة شباب من منصة RYS للعمل الشبابي ان القطاعات الشبابية شهدت حراكا قويا ومتسارعا أثمر عن أدوار جديدة لهذه الشريحة الواسعة، حتى غدت واضحة في الحراك الوطني الشامل، والتنمية المستدامة، لافتةً ، الى ان الشباب انتقلوا من مرحلة نمطية ، إلى مرحلة المبادرة والعطاء والمشاركة والريادة.
وقال الوفد الشبابي ان رسالة المنصة يأتي ترجمة للرؤية الملكية نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات ، مؤكدين ان العمل الشبابي الناجح يجب ان يحظى بالرعاية والاهتمام لضمان استدامة العمل الشبابي على مستوى الوطن .
