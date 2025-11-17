الجراح: الشباب الأردني هم شريك في بناء مستقبل الأردن وازدهاره

الوكيل الإخباري- قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح ان الشباب الأردني يحظى برعاية واهتمام مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين.

وأضافت الجراح ان الشباب يحتل مساحات واسعة من اهتمامات جلالة الملك، من خلال توفير وتعزيز فرص الإبداع والتميز للشباب الأردني، وتمكينهم في مختلف المجالات.



وأشارت لدى لقائها مجموعة شباب من منصة RYS للعمل الشبابي ان القطاعات الشبابية شهدت حراكا قويا ومتسارعا أثمر عن أدوار جديدة لهذه الشريحة الواسعة، حتى غدت واضحة في الحراك الوطني الشامل، والتنمية المستدامة، لافتةً ، الى ان الشباب انتقلوا من مرحلة نمطية ، إلى مرحلة المبادرة والعطاء والمشاركة والريادة.