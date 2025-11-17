"عزم النيابية" تبحث تطوير آليات العمل البرلماني وتطلق مبادرة للتواصل مع الشباب

وأكد الدكتور المصري خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين أعضاء الكتلة، وضرورة توحيد المواقف والرؤى بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، وبما يعزز حضور الكتلة في الأداء التشريعي والرقابي.
وبحثت الكتلة سبل تعزيز التنسيق بين أعضائها فيما يتعلق بعمل اللجان النيابية، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير العمل الرقابي، وذلك من خلال تحسين منهجية إعداد الأسئلة الرقابية وتزويد النواب بالمعلومات اللازمة لصياغتها بدقة وفاعلية، مع التأكيد على أهمية أرشفة هذه الأسئلة لضمان متابعتها.
كما ناقش الاجتماع مبادرة "حوارات عزم" التي تعتزم الكتلة إطلاقها في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز التواصل مع الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، انسجاماً مع توجيهات خطاب العرش السامي.
وتتضمن المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية للجامعات والمؤسسات الشبابية، وفتح قنوات حوار مباشرة مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يعزز دور الشباب في صياغة المستقبل الوطني.
