العين الملقي: الشباب يشكّلون الركيزة الأساسية في مشروع التحديث السياسي

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، العين الدكتور هاني الملقي، إن الشباب يشكّلون الركيزة الأساسية في مشروع التحديث السياسي، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه بدار المجلس اليوم الاثنين، شبابا وشابات من مبادرة "مجلس الشباب الأردني" برئاسة سليمان السقار، بحضور رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان العين الدكتور مصطفى الحمارنة.



وأكد العين الملقي، أن تمكين الشباب سياسيًا وتمثيلهم في مواقع صنع القرار يعدّ أولوية وطنية في المرحلة المقبلة، مبينًا أن الحفاظ على الوطن وتعزيز مناعته هو الركيزة الأولى للشباب الأردني، وهو ما يتطلّب إتاحة الفرص الحقيقية لهم للانخراط في العمل العام والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.



وأوضح أن الدستور الأردني يُشكّل الأساس الذي تقوم عليه مسيرة التحديث، وهو الضامن لمشاركة الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية، وأنه وثيقة راسخة أرست مبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون، وضمنت الحقوق والحريات، ورسخت الفصل بين السلطات.



ولفت إلى أن مشروع التحديث السياسي وضع أسسًا راسخة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، وأن المشروع جاء بإرادة وطنية خالصة لتصويب المسار الديمقراطي، وبناء برلمان يقوم على البرامج الحزبية الفاعلة، مؤكدًا أن المشاركة السياسية تعد حقًا وواجبًا ومسؤولية مشتركة.



وشدد الملقي على أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلام في تعزيز وعي الشباب بأهمية الانخراط في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة في المجتمع.



وفي سياق مُتصل، التقى العين عمر العياصرة، في لقاء منفصل، رئيس وأعضاء "مجلس الشباب الأردني"، حيثُ أكد أن مستقبل الأردن يعتمد على وعيهم، ومبادراتهم، وقدرتهم على تطوير أنفسهم.



وأشار إلى أن "الأردن يجب أن يكون أولوية لدى كل مواطن، فالإيمان بالوطن هو الذي يصنع الفرق، وهو ما يوجّهنا نحو العمل والمسؤولية والالتزام"، مشددًا على أن دور الشباب ينطلق من إعادة إنتاج حب الأردن بوعي ورؤية مستنيرة.



وأكد العين العياصرة استمرار مجلس الأعيان في دعم الشباب وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في صناعة القرار، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الشباب هم طاقة الأردن الحقيقية وصانعو مستقبله.



وخلال اللقاءين، أوضح السقار أن مبادرة "مجلس الشباب الأردني" جاءت استجابة لحاجة الشباب إلى منصة تعبر عن آرائهم وتدعم قدراتهم القيادية، مؤكدًا أهمية تمكينهم من مواقع صنع القرار.



بدورهم، تحدث الشباب في اللقاءين عن برنامج المبادرة الهادفة إلى دمج الشباب في الحياة العامة، خاصة في المجال السياسي، إلى أجانب أبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى ضرورة ربط العمل التطوعي بالمشاركة السياسية، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية والتمكين.