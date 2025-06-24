بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم

الوكيل الإخباري- نفذ بنك الإسكان في مبناه الرئيسي بمنطقة الشميساني، حملته السنوية للتبرع بالدم تحت شعار "النخوة بدمك"، وذلك بالتعاون مع مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة الأردنية، وتحت إشراف كادر طبي متخصص.

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وتنسجم الحملة مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاعي الصحة والتمكين الاجتماعي؛ حيث يحرص البنك على تعزيز دوره بمشاركة موظفيه في دعم وتنفيذ مبادرات صحية ذات طابع إنساني، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بما يعكس روح الشراكة المستمرة، ويسهم في استدامة العطاء وخدمة المجتمع.



وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، إيماناً منهم بأهمية التبرع بالدم كقيمة إنسانية وواجب وطني يسهم في رفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، ويقدم نموذجاً عملياً في العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي الذي يعود بالنفع على صحة المتبرعين أنفسهم.