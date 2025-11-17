"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تختتم الدورة الثانية من مبادرة سامسونج للابتكار SIC

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي عن اختتام الدورة الثانية من برنامجها التدريبي المجاني المتقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة، والذي تنفذه في إطار مبادرة "سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus – SIC"، التي تعد من أبرز مبادرات الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وإحدى أهم المبادرات التعليمية العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحول التكنولوجي والانخراط بكفاءة في سوق العمل.

وكانت الدورة الثانية قد شهدت توسعاً نوعياً في مشاركة الشباب عقب النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى، مسجلة مؤشرات أداء إيجابية أبرزت أهمية البرنامج وأثره المتزايد في دعم الطاقات عبر دول المنطقة؛ إذ استقطبت عدداً إجمالياً أكبر من المتقدمين، بلغ 784 متقدماً، التحق منهم 130 متدرباً بفعاليات الدورة التي خرجت 89 متدرباً مقابل 41 متدرباً على مستوى الأردن والعراق في ختام الدورة الأولى.



وسجل الأردن نمواً لافتاً بنسبة 245% في عدد الطلاب الحاصلين على شهادات تخرج وتقدير مقارنة بالدورة الأولى، فيما برز لبنان كإضافة جديدة ضمن هذه الدورة، ما مكن عدداً من المتقدمين الذين تأهلوا للالتحاق بفعالياتها من تجسيد اهتمام الشباب اللبناني بالانخراط في الاقتصاد الرقمي؛ مظهرين إمكانات كبيرة بتحقيقهم لأعلى عدد من الطلاب الذين تمكنوا من نيل شهادات التخرج والتقدير بواقع 42 خريجاً. أما العراق، فقد واصل حضوره في البرنامج عبر مجموعة متميزة من الطلاب الذين أظهروا شغفاً كبيراً بالتعلم وتطبيق المعرفة في مجالات عملية.



وكانت هذه النتائج قد جاءت بفضل النهج المتكامل الذي اتسمت به الدورة، التي تم تنفيذها بإدارة وإشراف خبير علوم البيانات العالمي مراد سليمان بمساعدة عدة ميسّرين، على مدار 9 أسابيع بواقع 270 ساعة، والذي دمج الجانب النظري والتطبيقي في الذكاء الاصطناعي مع الجانب التفاعلي، من خلال الجلسات الحية الأسبوعية، والإرشاد المباشر والتعلم غير المتزامن والهادف لتسهيل الوصول إلى المحتوى في أي وقت بما يناسب المتدربين، إلى جانب الدعم المستمر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال قنوات منصة Slack المخصصة للدورة وعبر البريد الإلكتروني.



وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، جونغ هو كانغ، عن فخره بالنجاح المتواصل لبرنامج "سامسونج" للابتكار SIC وما ينبثق منه من دورات فعالة، ليس فقط من حيث الأرقام التي تسجلها في أعداد المتقدمين ونتائجهم، بل ومن حيث الأثر المعرفي الذي تضيفه لدى الشباب. وبيّن كانغ بأن هذه الدورات التي ستواصل الشركة تقديمها، تسهم برفد المنطقة بجيل جديد من القادة المبتكرين والقادرين على تحويل المعرفة إلى حلول حقيقية تحدث تغييراً في المجتمعات.



وعلى صعيد آخر، فقد عبر عدة طلاب عن تقديرهم للتجربة التعليمية التي أتاحتها الشركة لهم؛ حيث قالت المتدربة شفاء الهندي من الأردن، بأن الدورة منحتها معرفة تقنية وتطبيقية، وطورت طريقة تفكيرها حول الابتكار وحل المشكلات، وفتحت لها آفاقاً جديدة في الذكاء الاصطناعي، بينما قالت كوثر زراقط من لبنان بأنها وجدت في الدورة ورغم خبرتها الأكاديمية، فرصة لتطبيق المعرفة النظرية في سياقات واقعية ولفهم الأسس الرياضية لكل تقنية، ما زاد ثقتها في اختيار الحلول وتحويل التحديات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. أما عبدالله حسين من العراق، فاعتبر الدورة أكثر من مجرد فرصة للتعلم؛ إذ منحته مساحة للتدرب والتطور، وعززت ثقته في معالجة المشكلات والتفكير الإبداعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة لخدمة المجتمع.